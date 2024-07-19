4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum için kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek sel gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Ordu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. MGM, kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar ise 10 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın'da 43, Manisa'da 41, İzmir, Denizli, Antalya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'da 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 34, en düşük 20; İstanbul'da en yüksek 35, en düşük 26; İzmir'de en yüksek 40, en düşük 29 derece olacak.