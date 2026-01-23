4 ilde 278 yerleşim yeri ulaşıma kapatıldı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 278 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 36 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 36 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çığ nedeniyle kapanan Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı, trafik levhalarının karla kaplandığı bölgede, araçların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

Zor durumda kalan sürücülerin yardımına Karayolları ekipleri yetişiyor.

Sürücülerden Reşat İnan, kışın ilçeye ulaşımda sıkıntılar yaşadıklarını belirtti.

Hakkari:

Hakkari'de gece saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı kentte, sürücüler yokuşlu güzergahlarda ilerlemekte güçlük yaşıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 14 köy ve 28 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Bitlis:

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il merkezi ve ilçelere bağlı 104 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, ulaşımın kesintisiz sağlanması için karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de ana arter, mahalle, cadde ve sokaklarda kar temizleme, tuzlama ve yol genişletme çalışması yürüttü.

Kar ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, vatandaşlar da araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği Bitlis'in Tatvan ilçesinde de belediye ekipleri, bazı binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtlarını temizledi.

Muş:

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle yolu kapanan 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Köy yollarının açılması için ekiplerin sahada çalıştığını dile getiren Yentür, kapalı yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Muş'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu, belediye ve Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışması yaptı.