4 ilde 283 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ile Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle 283 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 60 mahalle ile 98 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki yoldan sağlanıyor.

MUŞ

Muş'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde kar yağışının devam ettiğini söyledi.

Yüksek kesimlerdeki 45 köy yolunun kardan kapandığını ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

BİTLİS

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı 70 köy yolunun kapandığını bildirdi.

Karla mücadele çalışmalarının il genelindeki 10 şantiyede 75 personel, 71 iş makinesiyle yürütüldüğünü kaydeden Kurtkan, kapalı yolları kısa sürede açmayı planladıklarını dile getirdi.

HAKKARİ

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar ve esnaf, iş yerlerinin önü ve araçlarının üzerindeki karı temizledi.

Yüksekova'da da etkili olan yağış nedeniyle ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

Vatandaşlardan İslam Caner, kar yağışıyla soğuk havanın etkisini göstermeye başladığını söyledi.