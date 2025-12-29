4 ilde 289 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Dersim, Kars ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 289 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 131 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 400 araç, 1200 personelle kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Dersim'de 135, Ağrı'da 21, Kars'ta ise 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarında çalışma yapıyor.