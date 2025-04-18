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4 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 158 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlarda 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen baskınlarda 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüpheliler hakkında çok sayıda suçtan soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 18.04.2025 08:51
  • Giriş: 18.04.2025 08:51
  • Güncelleme: 18.04.2025 08:54
Kaynak: DHA
4 ilde 'suç örgütü' operasyonu: 158 gözaltı
Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlarda, 6 organize suç örgütü üyesi 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet savcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Adana, Antalya, İzmir ve İstanbul merkezli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu; S.B., H.Y. ve A.B. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 158 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 32 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 6 çalıntı motosiklet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'Silahla tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Tehdit', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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