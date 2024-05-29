4 işçi işten çıkarıldı

Emek Servisi

Harb-İş Sendikası’nda örgütlü, Gölcük Tersane Komutanlığı’nda çalışan 4 işçi tazminatsız işten atıldı. Harb-İş Kocaeli Şubesi dün işçilerin atılmasını protesto etmek için basın açıklaması düzenledi. “İyi çalışma koşulları istediğimiz için işten atıldık“ diyen işçiler sendikanın da kendilerini yalnız bıraktığını belirtti.

Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi adına açıklama yapan Şakir Akçer, tersane işçilerinin yaşam koşullarının her geçen gün kötüye gittiği, işten atılma kaygısı yaşadıkları belirtildi. “Kabul edilebilir değil“ diyen Şakir “Alınan işten atma kararları gözden geçirilsin“ talebini dile getirdi.