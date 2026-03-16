4 isim hakkındaki süreç Akın Gürlek'e soruldu: Kararlar neden uygulanmadı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmasına ilişkin tartışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, önergesinde Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca kanun hükmünde olduğunu ve temel haklara ilişkin düzenlemelerde iç hukukla çatışma olması halinde öncelikle uygulanması gerektiğini hatırlattı. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kararlarının da Anayasa’nın 153. maddesi gereğince yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığını belirtti.

Son yıllarda hem AYM hem de AİHM kararlarının uygulanmadığı ya da etkisiz bırakıldığı yönünde ciddi tartışmalar yaşandığını ifade eden Tanrıkulu, bu durumun özellikle bazı davalarda yoğunlaştığını kaydetti. Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş hakkında verilen AİHM Büyük Daire kararı, Osman Kavala hakkında verilen ihlal ve tahliye kararları, milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinde bulunan Can Atalay hakkında verilen AYM hak ihlali kararları ile Tayfun Kahraman ve Figen Yüksekdağ gibi isimlere ilişkin süreçlerin hukuk devleti ilkesi açısından tartışmalara yol açtığını söyledi.

AVRUPA KONSEYİ KARARINI HATIRLATTI

Tanrıkulu, AİHM’in Demirtaş v. Turkey (No. 2) ve Kavala v. Turkey kararlarında tutuklamaların siyasi amaç taşıdığı yönünde değerlendirme yaptığını ve derhal tahliye kararı verdiğini hatırlatarak, bu kararların uygulanmaması nedeniyle Avrupa Konseyi’nde Türkiye hakkında ihlal sürecinin başlatıldığını anımsattı.

Önergede ayrıca, Can Atalay hakkında verilen AYM hak ihlali kararlarının yerel mahkemeler tarafından uygulanmamasının Türkiye’de anayasal düzenin işleyişi bakımından ciddi bir anayasal kriz tartışması yarattığı ifade edildi.

Tanrıkulu'nun Adalet Bakanı Gürlek'in yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye hakkında verilen ve kesinleşmiş kararların uygulanması konusunda Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının koordinasyon görevi kapsamında yürüttüğü mekanizma nedir?

• Selahattin Demirtaş hakkında verilen Demirtaş v. Turkey (No. 2) Büyük Daire kararının gereği olan “derhal tahliye” hükmü bugüne kadar neden uygulanmamıştır?

• Osman Kavala hakkında verilen Kavala v. Turkey kararının uygulanmaması nedeniyle başlatılan ihlal prosedürü kapsamında Türkiye’nin karşı karşıya kalabileceği yaptırımlar nelerdir?

• Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararlarının uygulanmaması konusunda Anayasa Mahkemesi ile yerel mahkemeler arasında ortaya çıkan anayasal uyuşmazlığa ilişkin Adalet Bakanlığı’nın hukuki değerlendirmesi nedir?

• Tayfun Kahraman ve diğer Gezi Parkı Davası sanıkları hakkında uluslararası yargı mercilerinde devam eden başvurular konusunda Bakanlığınızın savunma stratejisi nedir?

• Figen Yüksekdağ ve diğer eski milletvekilleri hakkında devam eden yargılamaların AİHM içtihadı ile uyumlu hale getirilmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır?

• AİHM kararlarının uygulanmaması nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Türkiye hakkında yürütülen denetim süreci hangi aşamadadır?

• Türkiye’de son 10 yılda AİHM tarafından verilen ihlal kararlarının kaçında tahliye veya yeniden yargılama kararı uygulanmıştır?

• Anayasa Mahkemesi kararlarının alt derece mahkemeleri tarafından uygulanmaması durumunda Adalet Bakanlığı’nın herhangi bir idari veya disiplin mekanizması bulunmakta mıdır?

• Yargı organlarının AYM ve AİHM kararlarını uygulamaması durumunda Türkiye’nin uluslararası sorumluluğu ve doğabilecek tazminat yükümlülüğü hakkında Bakanlığınızın bir risk analizi bulunmakta mıdır?

• Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi kapsamında verilen kararların uygulanması için yeni bir yasal veya kurumsal reform hazırlığı yapılmakta mıdır?