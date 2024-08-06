4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin biletleri satışa çıktı

Her yıl genişleyen yelpazesi ve her daim kaliteli programıyla uluslararası sanatçıları ülkemizdeki müzik tutkunlarıyla buluşturan

İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 31 Ağustos – 18 Eylül tarihleri arasında dördüncü kez gerçekleştirilecek.

Bu yıl, birçoğu ilk kez Türkiye'ye gelen Cello Duello, Tambuco Percussion Ensemble, Baltık Gitar Dörtlüsü, SONICO-The Edge of Tango, Ludmil Angelov ve Ebene Quartet gibi isimler ve efsanevi oda müziği gruplarını ağırlamaya hazırlanan 4. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali’nin biletleri Biletix’te satışa çıktı.

Festival bu yıl da konserlerin yanı sıra masterclass’lar, söyleşiler ve çocuklar için özel etkinliklerle katılımcılarına program sunacak.

Tanınmış viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil’in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle Cemal Reşit Rey(CRR) Konser Salonu’nun yanı sıra Metrohan, Baruthane, Bulgur Palas ve Metrohan’da gerçekleşecek.