4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali 30 Ekim’de başlıyor

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nin dördüncüsü bu yıl 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği ile düzenlediği festival bu yıl Bakanlığın “İzmir Kültür Yolu Festivali” kapsamında yapılacak.

Festival çerçevesinde geçen yıl olduğu gibi ulusal ve uluslararası yarışmalar ile yarışma dışı bölümler yer alacak. 2023-24 yapımı uzun metrajlı kurmaca ya da belgesel filmlerin katılacağı ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra yılın en iyi dizi film müziklerinin bestecileri de ödüllendirilecek.

KRİSTAL FLAMİNGO VERİLECEK

Ulusal Yarışmada En İyi Film ve Yönetmeni, Jüri Özel Ödülü, En İyi Oyuncu, En İyi Besteci, En İyi Film Şarkısı, En İyi Ses Tasarımı ödüllerini, Uluslararası Yarışmada En İyi Film, Jüri Özel Ödülü ve En İyi Film Müziği ödüllerini kazananlar ile TV Dizi Müziği Ödüllerinde iki kategoride -açık kanallar ve dijital platformlarda gösterilen yapımlar-- En İyi Dizi Film Jenerik Müziği ve En İyi Dizi Şarkısı ödüllerini kazananlara “Kristal Flamingo” ödülleri takdim edilecek.

20 EYLÜL’E KADAR GÖNDERMELERİ GEREKİYOR

Direktörlüğünü Vecdi Sayar’ın yaptığı festivalde yarışmaların yanı sıra jüri üyelerinin filmlerinin gösterileceği “Özel Gösterimler”, Onur Ödüllerini ve Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülünü kazanan besteci ve yönetmenlerin filmleri ile “Anılarına”, “Avrupa’nın Doğu ile Buluşması”, “Müzik ve Yaşam” ve “Sinema Sinemacılara Bakıyor” bölümleri yer alıyor. İstinyePark Renk Sinemaları, Fransız Kültür Merkezi ve İzmir Sanat’taki tüm film gösterimler ve söyleşilere katılım ücretsiz olacak.

İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali Ulusal Yarışma bölümüne katılmak isteyen yapımcıların özgün müziğe sahip 2023-24 yapımı uzun metrajlı kurmaca ya da belgesel filmlerinin izleme kopyasını 20 Eylül 2024 tarihine kadar intercultural.turkey@gmail.com adresine göndermeleri talep ediliyor.