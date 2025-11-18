Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası hakkında karar

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 3 Aralık'ta Afyonkarahisar'ın Merkez ve Sandıklı ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Güncel
  • 18.11.2025 10:33
  • Giriş: 18.11.2025 10:33
  • Güncelleme: 18.11.2025 10:38
Kaynak: AA
4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası hakkında karar
Fotoğraf: AA

Afyonkarahisar'da 4 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Merkez ve Sandıklı ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Sahaların ihaleleri, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü'nde 3 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de ayrı ayrı yapılacak.

BirGün'e Abone Ol