4. Kadın Yüzler Festivali haziranda İstanbul’da

Kültür Sanat
  • 08.05.2026 05:00
Yunis ALAÇAM 

Kadın sanatçıların üretimlerini ve kadın hikâyelerine odaklanan Kadın Yüzler Festivali, bu yıl 4’üncü edisyonuyla 8-21 Haziran arasında İstanbul’da. Tiyatrodan dansa, müzikten görsel sanatlara uzanan disiplinler arası programıyla festival; kadınların yalnızca sahnede değil, şehrin farklı noktalarında da üretimleriyle görünür olduğu 14 günlük bir buluşma ve paylaşım alanına dönüşecek.

Festival kuruluşundan bu yana kadınların sahneye çıkabilme özgürlüğüne vurgu yapan yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Kadın sanatçıların üretimlerinin sürdürülebilirliğini desteklemeyi, kadın hikâyelerini geniş kitlelerle buluşturmayı ve ulusal-uluslararası sanatçılar arasında güçlü bir etkileşim alanı yaratmayı amaçlıyor. Aynı zamanda İstanbul’un çok katmanlı kültürel hafızasını kadın anlatılarıyla ilişkilendirerek kente yeni bir bakış sunuyor.

