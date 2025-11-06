4 Kasım 2025 Salı Reyting Sonuçları | Dizileri geride bıraktı!

Beş ana kanalda yayınlanan iddialı yapımlara rağmen Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,23 reytingle günün birincisi oldu. Kıskanmak yükselişini sürdürerek 5,02 ile ikinci, Mehmed: Fetihler Sultanı ise 4,79 ile üçüncü sırada yer aldı.

4 Kasım 2025 Salı gününün reyting sonuçları, sabah kuşağının gücünü bir kez daha gösterdi. ATV’nin uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20+ABC1 kategorisinde 5,23 reyting elde ederek zirveyi korudu. Akşam kuşağında ise NOW TV dizisi Kıskanmak, 5,02 reyting ile serinin en yüksek değerine ulaştı ve ikinci basamağa yerleşti. TRT 1’in epik yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı 4,79 reyting ile güçlü bir üçüncülük aldı.

GÜNÜN İLK 10 PROGRAMI (20+ABC1)

Tarih: 4 Kasım 2025 Salı

Sıra Program Reyting 1 Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) 5,23 2 Kıskanmak (NOW TV) 5,02 3 Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) 4,79 4 Esra Erol'da (ATV) 4,31 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (NOW TV) 4,23 6 Kıskanmak (Özet) (NOW TV) 3,57 7 Bahar (Show TV) 3,48 8 Kral Kaybederse (Show TV) 3,45 9 MasterChef Türkiye – Ünlüler Özel (TV8) 3,16 10 Show Ana Haber (Show TV) 3,06

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI

Sabah kuşağı üstünlüğü: Müge Anlı ile Tatlı Sert liderlik serisini sürdürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert liderlik serisini sürdürdü. Yükselişte bir dizi: Kıskanmak, bugüne kadarki en yüksek reytingi olan 5,02 ile ikinci sırada.

Kıskanmak, bugüne kadarki en yüksek reytingi olan ile ikinci sırada. Tarihi drama gücü: Mehmed: Fetihler Sultanı 4,79 ile ilk üçte yer aldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı ile ilk üçte yer aldı. Akşam rekabeti: Bahar (3,48) ve Kral Kaybederse (3,45) benzer performanslarla sıralamaya girdi.

Bahar (3,48) ve Kral Kaybederse (3,45) benzer performanslarla sıralamaya girdi. Haber bülteni cephesi: Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,23 ile günün en çok izlenen ana haber bülteni oldu.

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ile günün en çok izlenen ana haber bülteni oldu. Liste dışı dikkat çeken: ATV dizisi Gözleri Karadeniz, bu hafta Top 10’a giremedi.

4 KASIM 2025 REYTİNG DENGESİ

Reyting tablosu, gündüz kuşağı ile prime time rekabetinin aynı gün içinde nasıl el değiştirdiğini gösteriyor. Gündüzde kamuoyu ilgisini diri tutan reality-formatlı programlar, akşam saatlerinde Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi dramatik yapımlarla yarıştı. Kıskanmak’ın ivmesi, diziye yönelik sadık izleyici tabanının genişlediğinin sinyalini verirken; TRT 1’in tarihi yapımı, istikrarlı üçüncülükle güçlü bir çekim alanı oluşturdu.

Reyting analizi

Top 3’te fark küçük: İlk üç sırada 5,23 – 5,02 – 4,79 aralığında sıkışan değerler, rekabetin yüksek olduğuna işaret ediyor.

İlk üç sırada 5,23 – 5,02 – 4,79 aralığında sıkışan değerler, rekabetin yüksek olduğuna işaret ediyor. Özet bölümler etkisi: Kıskanmak (Özet)’in ilk 10’da yer bulması, dizinin prime time öncesi hatırlatmalarla izleyiciyi ekranda tuttuğunu gösteriyor.

Kıskanmak (Özet)’in ilk 10’da yer bulması, dizinin prime time öncesi hatırlatmalarla izleyiciyi ekranda tuttuğunu gösteriyor. Eğlence & yarışma: MasterChef Türkiye – Ünlüler Özel 3,16 ile genel tabloda istikrarlı bir çizgi sergiledi.

Bugünün reyting lideri kim oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 20+ABC1’de 5,23 reytingle günün birincisi oldu.

Kıskanmak dizisi kaç reyting aldı ve sıralaması ne?

5,02 reytingle kendi rekorunu yeniledi ve ikinci sırada yer aldı.

Mehmed: Fetihler Sultanı’nın performansı nasıl?

4,79 reytingle üçüncü sırada. Tarihi drama kategorisinde güçlü seyrini sürdürüyor.

20+ABC1 ne demek?

Türkiye’de reyting ölçümünde kullanılan hedef kitlelerden biridir; 20 yaş ve üzeri ABC1 sosyoekonomik grupları kapsar.

Veri kaynağı nedir?

Veriler TİAK esas alınarak derlenmiştir.

4 Kasım 2025 Salı reytinglerinde tablo net: Müge Anlı ile Tatlı Sert liderlikte, Kıskanmak ivmesini güçlendirerek ikinci sırada ve Mehmed: Fetihler Sultanı istikrarlı üçüncü. Gündüz ve akşam kuşağının dengeli mücadelesi, önümüzdeki haftalarda zirvede yakın puanlı bir rekabetin süreceğini gösteriyor.