4 katlı binanın çatı katında yangın; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kaynak: DHA
Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)-YALOVA'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi Doğan Sokak'taki Meryem Hanım Apartmanı'nın çatı katında çıktı. Vantilatörün alev almasıyla çıkan yangında, dumanlar binayı sararken; 4'üncü kattaki dairede bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan 3 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. (DHA)
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