4 kentte dondurucu soğuk etkili oluyor: Eksi 14 derece ölçüldü, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanma oluştu, bazı yurttaşlar araçlarını battaniyelerle soğuktan korumaya çalıştı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 derece ölçüldüğü Erzurum'da yurttaşlar, araçlarını üzerine branda ve battaniye çekerek soğuktan korumaya çalıştı.

Soğuk hava yüzünden yol ve kaldırımlarda buzlanma, ev ve iş yerlerinin çatılarda buz sarkıtları oluştu, çeşmeler buz tuttu.

Esnaf, olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için kaldırımlara yem bıraktı.

AĞRI

Dondurucu soğuğun etkisini sürdürdüğü Ağrı'da ev ve iş yerlerinin camları buzla kaplandı.

Kentten geçen Murat Nehri'nde buz kütleleri akmaya başladı.

Taşlıçay ilçesinde ise ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Kars'ta bazı yurttaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi / AA

ARDAHAN

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte dün başlayan ve etkisini arttıran kar, birçok noktada ulaşımı da aksattı.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, park halindeki araçlar karla kaplandı.

KARS

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaza bürünen kentte sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sarıkamış ilçesinde kar yağışının ardından tipi etkili oldu.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü. Yurttaşlar, araçların üzerindeki karları temizledi. Soğuk nedeniyle bazı araçlar akü takviyesiyle çalıştırıldı.

Akyaka ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.