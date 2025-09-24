4 kez uzaklaştırılan erkek boşandığı kadını öldürmüştü: Hakkında dava açıldı

Maraş’ta, 4 ay önce boşandığı tıbbi sekreter Eser Karaca’yı, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı gün çalıştığı özel hastanede öldüren Atilla Ayıntaplı hakkında dava açıldı. Ayıntaplı'nın ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘Silahla tehdit’ suçundan 7 yıla kadar hapsi istendi.

Ayıntaplı tutuklu bulunduğu cezaevinde hakim karşısına çıkacağı günü beklerken, cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi.

Olay, 21 Mayıs 2025 tarihinde Yamaçtepe Mahallesi’ndeki özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Ayıntaplı, poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle 4 ay önce boşandığı Eser Karaca’nın çalıştığı hastaneye giderek odasına girdi. Bu sırada odaya Karaca’nın iş arkadaşı Ç.A. girdi. Atilla Ayıntaplı, Ç.A.’dan dışarı çıkmasını istedi. Olumsuz cevap alan Ayıntaplı, “İkinizi de öldüreceğim” diyerek poşetten silahını çıkardı.

4’ÜNCÜ UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTIĞI GÜN ÖLDÜRDÜ

Silahı gören Eser Karaca ve Ç.A. odadan çıkıp kaçmaya başlarken, Ayıntaplı da tüfekle kadınların peşinden koştu. Atilla Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca’ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Ayıntaplı tutuklanarak cezaevine konuldu. Eser Karaca’nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4’üncü kez uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda savcılık, Atilla Ayıntaplı hakkında ‘Boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, hastane çalışanı Ç.A.’yı tehdit etmesinden dolayı da ‘Silahla tehdit’ suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne kabul edilerek davaya dönüştü.