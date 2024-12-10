4 kişi ölmüştü: Artvin'de toprak kayması sürüyor

Artvin’de 7 Aralık'ta meydana gelen toprak kayması sürüyor.

Arhavi'de 7 Aralık Cumartesi gecesi saat 03.15’te Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri 200 metrelik alanı kaplarken, yol 19 saat süren çalışmanın sonunda tek şeritten ulaşıma açıldı.

Heyelanda toprak altında kalan bir araç dün yapılan çalışma sonrasında içindeki 4 kişinin cansız bedenleri ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaşanan olayın ardından heyelan sahasında toprak kaymalarının devam ettiği belirtilirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.