4 kişi yaralanmıştı: Süs havuzu faciasında 4 tutuklama

Kırklareli’nde bir çay bahçesinde süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Yayla Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda 5 yaşındaki M.K. süs havuzuna düştü.

Çocuğu kurtarmak için havuza atlayan 3 kişiyle birlikte toplam 4 kişi, elektrik akımına kapıldı.

Olayda yaralanan 5 yaşındaki M.K. ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer 3 kişinin Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. ve E.P. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden işletme sahibi E.F. ve H.D ile elektrikçi S.A., İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.