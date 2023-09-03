4 kişilik ailenin bindiği motosiklet devrildi

Afyonkarahisar’da bir ailenin bindiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne, babayla birlikte bir ve üç yaşlarındaki çocukları yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi TOKİ Çiftlikleri mahallesinde meydana geldi. Edinilin bilgilere göre, Ö.M.(37), yönetimindeki 03 ADB 695 plakalı motosiklet sürücüsün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Gerçekleşen kazada sürücü Ö.M.(37), motorda bulunan F.M.(34) İ.C.M (3) ve D.M. (1) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansları ile Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan bebeklerin hayati tehlikesinin olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.