4 kişilik ailenin ölüm nedeni belli oldu: "Otelde böcekleri öldürmek amacıyla kullanılan ilaca bağlı zehirlenme"

Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Adli Tıp Kurumu'nun Böcek Ailesi'nin ölümüne ilişkin otopsi raporu açıklandı. Buna göre aile, otelde yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Raporun sonuç bölümünde mütalaa şöyle ifade edildi:

1) Ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği,

2) Ölümlerinin kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu, mütalaa edilmiştir.

Raporda, gıdaya ilişkin kontrollerle ilgili şunlar kaydedildi: "Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İstanbul (Florya) Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan incelemede, ekmek arası kokoreç, ekmek arası tavuk tantuni, sucuk ekmek, ezogelin çorbası, tüketime hazır pişmiş soslu midye dolma ve seyyar satıcıdan tüketime hazır pişmiş midye dolmadan alınan numunelerin, mikrobiyolojik kriterler ve histamin bakımından Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olduğu tespit edilmiştir."

Raporda, olay yeri olan otelden elde edilen havlu, maske ve odanın muhtelif yerlerinden alınan sürüntü örneklerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildiği kaydedildi.