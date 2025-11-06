4 kişinin ölümü teknik detaymış!

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki metro hattı üzerinde yıkılan ve 4 kişinin ölümüne neden olan binaya ilişkin çalışmalar sürürken, olaya ilişkin yetkililerden ilk açıklama 8’inci günün sonunda geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Tamamen teknik bir konu. Metro inşaatı biteli iki yıl oldu, metroda hiçbir deformasyon yok” dedi. Ancak aynı bölgede çok sayıda binanın çatlaklar nedeniyle tahliye edilmesi ve yurttaşların endişeleri, bakanın açıklamasıyla çelişti. Uzmanlar, metronun gözle görülür hasar taşımamasının “neden değildir” anlamına gelmeyeceğini belirterek “Metronun çeperinde hasar görünmeyebilir ama zemin boşalmış olabilir; bu da üstteki binada göçmeye yol açabilir. ‘Metroda hasar yok’ demek yetersiz bir açıklama” değerlendirmelerini yaptı.

YETERSİZ BİR AÇIKLAMA

Yapımı süren Darıca-Gebze OSB metro hattı üzerindeki Akse Sapağı durağındaki Mevlana Mahalesi’nde yıkılan binaya ilişkin çalışmalar dün de devam etti. Güzergâhta başka evlerin de kolon ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu, çok sayıda benzer şikâyetlerin belediyeye ulaştığı iddia edildi. Gebze ve Darıca ilçelerinde toplamda, 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim mühürlenirken, yurttaşlar da bu yapılardan tahliye edildi. sUzmanlar, yıkılan binanın altından metro geçtiği, Gebze’nin altında birçok noktada karstik boşlukların olduğu ve bunlardan kaynaklı çökme olabileceği üzerinde dururken Bakanı Uraloğlu’nun yaptığı açıklama dikkat çekti. Uraloğlu, ‘‘Tamamen teknik bir konu. Teknik bir konuda sonuçları görmeden ön yargıda bulunmayı doğru bulmuyoruz. Başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuyla bir bilgi paylaşmıyoruz. Metro inşaatı biteli iki yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok’’ dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Nusret Suna, metronun içinde gözle görülür bir hasar olmamasının ‘metrodan kaynaklanmadı’ şeklinde yorumlanamayacağını söyledi. Bu konuda çalışmaların sürdüğünü ve bilirkişi raporunu beklediklerini anımsatan Suna ‘‘Metronun çeperlerinde, duvarlarında yani kabuk betonunda hasar gözükmeyebilir. Ama metronun tavanı ile binanın oturduğu alan arasındaki zeminde bir takım oturma ve göçmeler var ise zemin boşluğu oluşmuşsa yukarıdaki hasar oluşur. Yani illa metronun kabuğunun içinde hasar olması beklenmez. ‘Metroyu gezdik, metroda hasar yok, bu yapı etken değildir’ demek yetersiz bir açıklama’’ dedi. Eski İMO Gebze Temsilcisi Ahmet Kadı da “Bölgede aktif fay hatları ve karstik boşluklar var. Metro inşaatı doğrudan veya dolaylı etkili olabilir. Eğer değilse, o zaman binalar neden boşaltılıyor?” diye sordu.

Kadı, bölgede bulunan aktif fay hattının 26 yıl önce kırıldığını anımsatarak ‘‘Ama biz aynı atta yine yeni kırılmalar bekliyoruz çünkü zemin sürekli yeni gerilmelere maruz kalıyor. Evet metro hattında yapılan patlatmalar biteli 2 yıl olmuş doğru ama anlık etkilerinden bahsediyoruz. Bu patlatmaların zemine bazı gerilmeler yükleyeceğini, bu gerilmelerin dışarıdan bazı etkenlerle birleşerek zeminde bazı deformasyonlara sebep olabileceği ihtimalini gözden kaçırmamak lazım" değerlendirmesini yaptı. Kadı, şunları söyledi: ‘‘Bakan madem metro kaynaklı olmadığına inanıyor. Şu an Gebze’deki bütün arazi incelemesi metro bölgesinde. Başka bir mahallede kimse zemin ile ilgili inceleme yapmıyor. Onlar da tedirgin bu durumdan. Yani söyledikleri yaptıklarıyla çelişiyor. Göçüğün olduğu alanın altında metro şantiyesi var, dış mihraklar mı diyeceğiz? Metro olağan şüpheli.’’

Gebze ve Darıca’da çok sayıda ev ve işyeri, çatlak nedeniyle tahliye edildi.

YAPISAL DEĞİL

Gebze’de 12-13 tane daha istasyon olduğunu anımsatan Kadı ‘‘Buraları da yeniden mühendislik noktasında ele almak gerekecek. ‘Bundan değildir’ demek en kolayı. O zaman böyle olmadığını ispat edecek bir kanıt ellerinde var mı diye soruyoruz’’ dedi. Kadı, metro güzergahındaki çok sayıda evin de tahliye edildiğini anımsatarak özetle ‘‘O zaman bu bölgede neden çalışma yapıyorsunuz. Binaları neden boşaltıyorsunuz? Gelen ekiplerin hepsi zemini inceliyor. İnsanlar metro inşaatının evlerine zarar verdiği gerekçesiyle CİMER’e şikâyetlerde bulunmuş. Yapısal soruna bağlanamaz çünkü yapısal sorun çok başka. Devrilen binayı düşünecek olursak bu bina çökmüş olsaydı tartışabilirdik ama bina çökmedi devrildi. Devrilmenin olabilmesi için zeminin yerinden oynamış olması gerek’’ dedi.

∗∗∗

ACI HABER VERİLDİ

Enkazdan 8 saat sonra kurtarılan ve hastanede tedavisi süren 18 yaşındaki Dilara Bilir’in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Bilir’e anne, baba ve iki kardeşini kaybettiği haberi psikologlar eşliğinde verildi. Büyük üzüntü yaşadığı öğrenilen Bilir’in amcasının yanında kalmak istediği öğrenildi.