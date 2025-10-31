4 kişinin ölümüne yol açmıştı: Kocaeli'de çöken binanın enkazında inceleme sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında ve çevresinde, bilirkişi heyetinin incelemeleri devam ediyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim saat 07.00 sıralarında çöken binanın enkazında inşaat ve jeofizik mühendisleri ile mimarın bulunduğu bilirkişi heyetince dün başlatılan incemeler kapsamında, enkaz alanı ve çevresinde balyozla zemine sert şekilde vurulup deflektometreyle yer altının sismik ölçümü yapılarak sağlamlık çalışması gerçekleştirildi.

Ölçümler sırasında vatandaşların enkaz alanı ve çevresinde bulunan barikatlara yaklaşmaması istendi.

Bölgede Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ve PALGAZ ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca emniyet ve zabıta ekipleri, enkazın çevresinde barikatlarla güvenlik önlemlerini sürdürürken, yurttaşların geçişleri güvenli alandan sağlanıyor.