4 kişiyi öldürüp, cesetlerini derin dondurucuya koymuştu: İstenen ceza belli oldu

İzmir'de derin dondurucuda cesetleri bulunan 3’ü kadın 4 kişinin öldürülmesine ilişkin Saparmurad H., 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık M.A.'nın ise beraatine karar verildi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir evde derin dondurucu ve buzdolabında Türkmenistan uyruklu 4 kişinin cesetlerinin bulunmasına ilişkin tutuklu sanık Saparmurad H., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Saparmurad H., tutuksuz sanık M.A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı sanığa hakkında hazırlanan iddianameyi okudu. Daha sonra tercüman eşliğinde ifadesi alınan sanık Saparmurad H., cinayetleri işlediğini kabul etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Maktul Gulkamar Hanymova'nın dini nikahlı eşi olduğunu ve ilişkilerinin bir dönem bozulduğunu, şüphelenip telefonuna gizli bir ses kaydı alan program yüklediğini belirten Saparmurad H., "Ben Çeşme'de çalışırken salı günleri evimizde buluşuyorduk. Ben o uyurken telefonunu alarak programdan kimlerle konuştuğunu dinliyordum. Önce kabul etmedi ama ses kaydını açtım ve benden özür diledi. 'Bir daha böyle bir şey yapmayacağım' dedi ve affettim. Sonra her şey yoluna girdi ama bir süre sonra yine şüphelerim başladı yine program yükledim. Programı kurduktan 2 ay sonra yine başka biriyle konuşmalarını tespit ettim" ifadelerini kullandı.

Olay günü bu nedenle tartıştıklarını, alkol aldığını belirten Saparmurad H., suçunu itiraf etti.

Olaydan haberi olduğu, ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A. da Saparmurad H. ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin Saparmurad H.'yi sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Saparmurad H.'nin iddianamede istendiği gibi "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Saparmurad H. hakkında, her maktule yönelik ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi, cezada indirim uygulanmadı.

Diğer sanık M.A.'nın ise beraatine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait cesetleri bulmuştu.

Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Saparmurad H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.