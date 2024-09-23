‘4. Madde ile sorun yok’ demekle yetiniyorlar

Haber Merkezi

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, haftalık değerlendirme raporu yayımladı. Toprak, yeni OVP, HÜDA- PAR'ın Anayasa'nın 4. maddesinin kaldırılmasına ilişkin açıklamaları, İsrail'in yaptığı saldırılar ve ekonomideki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toprak’ın raporundan öne çıkanlar şöyle:

“Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR, Anayasa’nın 4. Maddesinin kaldırılmasını istiyor. HÜDA PAR Genel Başkanı ilk üç maddeden rahatsızlığını ifade etmek yerine, siyasi kurnazlıkla 4. Maddenin değiştirilmesini talep ederek, Cumhuriyet'in niteliklerini tartışmaya açmak, güvencesini ortadan kaldırmak istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR’a Anayasa’nın 4. Maddesiyle sorunları olmadığını söylemekle yetiniyor. Yeni anayasa çağrıları yaparken oy kaygısıyla Cumhuriyet'i, laikliği, hukuk devletini savunmaya, sahip çıkmaya mesafeli duruyor.”