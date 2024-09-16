"4. madde kaldırılmalı" diyen Yapıcıoğlu'ndan Özel'e: "Süre 72 saat"

"Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız, kaldırılmalı" diyen Cumhur İttifakı üyesi HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Sosyal medyadan Özgür Özel'i alıntılayan Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Özgür Efendi!

Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler.

Soru şu:

"Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı sayılarak Anayasaya sokulmuş olan bu 6 umdeyi Anayasadan çıkaracağız." cümleleri hangi partinin seçim beyannamesinde yer almıştır.

Sınav süresi, sorunun zorluğu ile mütenasip olarak 72 saattir."

Özgür Efendi!



Sana bir soru soracağım. Zorlanırsan kopya çekmek serbest. Ama çevrendeki beceriksizlere sorarsan sana yanlış yaptırabilirler.



Soru şu:

"Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, Devrimcilik umdeleri CHP’nin ana prensipleridir... Tek parti döneminin icabı… https://t.co/FZcUEklx1k — Zekeriya Yapıcıoğlu (@zyapicioglu) September 16, 2024

NE OLMUŞTU?

Zekeriya Yapıcıoğlu, 12 Eylül'de katıldığı bir TV programında Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili açıklama yapmış ve şöyle konuşmuştu: "Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz. Anayasa'da değiştirilemez maddeler olması demek, bütün değiştirilemez dediğiniz maddelerin hepsini değiştirelim anlamında değildir. Anayasa'nın 4. maddesine karşıyız. Tamam mı anladınız mı? 4. madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Diğer maddeleri oturalım beraber yazalım. İlk 4 madde değil, 4. madde."

Özel ise, "Benim HÜDA-PAR’a bir sözüm yok. Mikroba sen niye hastalık yapıyorsun diye hesap soramazsınız. Mikrop, mikroptur. Ama milliyetçi muhafazakarım diyenler… Hele hele Tayyip Bey’in sağ kolunda HÜDA-PAR, öbür kolunda Devlet Bahçeli var. Sen bu HÜDA-PAR’a ne diyorsun Devlet Bey? Kimler kimlerle beraber?" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oy toplarken, vatan, millet, ezan deyip milli ve dini duyguları sömürenler şimdi bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, Ankara’nın başkent olmasına karşı olan Hüdapar'ın sırtını sıvazlıyor" demişti.