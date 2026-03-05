4 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede kıyasıya rekabet

Televizyon dünyasında merakla beklenen 4 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Günün en çok izlenen dizileri ve programları belli olurken zirvede dikkat çekici bir rekabet yaşandı. NOW TV’nin iddialı yapımı Yeraltı, küçük bir düşüş yaşamasına rağmen günün en çok izlenen programı olmayı başardı.

Televizyon izleyicileri tarafından sıkça araştırılan dünün reyting sonuçları, çarşamba reyting sonuçları ve en çok izlenen diziler listesi bu hafta da önemli sürprizlere sahne oldu.

4 MART 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Mart 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçlarına göre NOW TV’nin sezona güçlü başlayan dizisi Yeraltı, 7,73 reyting alarak günün lideri oldu. Dizinin beşinci bölümünde küçük bir gerileme yaşansa da zirvedeki yerini korumayı başardı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezon başında oldukça güçlü bir çıkış yapan Eşref Rüya ise 6,48 reytingle ikinci sırada yer aldı. Böylece diziler arasında zirve yarışı oldukça yakın bir farkla devam etti.

ATV’de yayınlanan Gaziantep FK – Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ise 5,34 reyting alarak günün üçüncü sırasında yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

4 Mart 2026 reyting sonuçları incelendiğinde diziler arasında güçlü bir rekabet dikkat çekti. Yeraltı dizisi zirvede yer alırken, Eşref Rüya onu yakından takip etti.

Star TV’de iki sezondur yayınlanan Sahipsizler dizisi ise 3,42 reytingle sekizinci sırada yer alarak ekranlara veda etti. Bu gelişme televizyon dünyasında önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan maç yayını nedeniyle Kuruluş Orhan dizisi bu hafta ekrana gelmedi. TV8’in yarışma programı Survivor ise 2,93 reytingle listenin son sırasında yer aldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (4 MART 2026 ÇARŞAMBA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 7,73 2 Eşref Rüya 6,48 3 Gaziantep FK – Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası) 5,34 4 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,26 5 Esra Erol’da 4,22 6 Yeraltı (Özet) 4,05 7 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,91 8 Sahipsizler 3,42 9 Eşref Rüya (Özet) 3,34 10 Survivor 2,93

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNG YARIŞI NASIL ŞEKİLLENDİ?

4 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları incelendiğinde televizyon ekranlarında hem dizi hem de spor yayınlarının öne çıktığı görülüyor. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının listeye üst sıralardan girmesi, spor yayınlarının reytinglerdeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Dizi kategorisinde ise Yeraltı ve Eşref Rüya arasındaki rekabet televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

4 Mart 2026 reyting sonuçlarında birinci hangi program oldu?

4 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçlarına göre NOW TV dizisi Yeraltı 7,73 reyting ile günün lideri oldu.

Eşref Rüya dizisi reytinglerde kaçıncı oldu?

Eşref Rüya dizisi 6,48 reyting alarak reyting listesinde ikinci sırada yer aldı.

Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı reytinglerde kaçıncı sırada?

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında yayınlanan Gaziantep FK – Fenerbahçe karşılaşması 5,34 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

Survivor reytinglerde kaçıncı sırada?

TV8’de yayınlanan Survivor programı 2,93 reyting ile listenin onuncu sırasında yer aldı.

4 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşandığını gösterdi. Yeraltı dizisi zirvede yer alırken Eşref Rüya ve Gaziantep FK – Fenerbahçe karşılaşması onu takip etti. Önümüzdeki haftalarda diziler arasındaki reyting yarışının nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.