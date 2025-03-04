4 Mart Dünya Obezite Günü: En az 13 farklı kanser türünün nedeni

Obezite, dünya genelinde giderek büyük bir sağlık sorunu halini aldı. 2015 yılından bu yana her yıl 4 Mart’ta dünyanın dört bir yanında obezite konusunda farkındalığı artırmak, bu konudaki politikaları geliştirmek için etkinlikler düzenleniyor.

2022 yılı verilerine göre, dünyada obezite sorunu yaşayanların sayısı, 1990 yılından bu yana yetişkinler arasında 2 kat, 5-19 yaş grubunda ise 4 kat artarak 1 milyara yaklaştı.

Avrupa'da fazla kilo ve obezite, ölüm ve sakatlığın önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bölgesel ofisine göre, tahminler bu durumun her yıl 1,2 milyondan fazla ölüme yol açtığını gösteriyor.

200 BİN YENİ KANSER VAKASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU

Birçok bulaşıcı olmayan hastalık için riski artıran obezitenin etkileri, Covid-19 pandemisi sırasında obez insanların pandemiden obez olmayanlara oranla çok daha yüksek oranda etkilenmesiyle de ortaya çıktı. DSÖ'ye göre obezite, en az 13 farklı kanser türünün nedeni olarak kabul ediliyor ve her yıl Avrupa genelinde en az 200 bin yeni kanser vakasından doğrudan sorumlu olması da olası.

ANKARA'DA FARKINDALIK ETKİLİĞİ DÜZENLENDİ

Ankara’da Yenimahalle Belediyesi ve Türk Obezite Vakfı tarafından 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Prof. Dr. Sevim Güllü ve Prof. Dr. İlhan Yetkin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, obezitenin temel nedenleri tanıtıldı, mücadele ve tedavi yolları anlatıldı.

Prof. Yetkin’e göre, geçmişte "zengin hastalığı" olarak da görülen obezite, pek çok hastalığın altında yatan temel neden ve ölümcül olabilen bir sorun.

Yetkin, "Buna karşı alınması gereken en önemli tedbir de eğitim. İnsanlar kulaktan dolma ve bilimsellikten uzak internet ‘bilgileri”yle değil, ancak bilimsel ve hekim destekli bir mücadele ile obeziteyi alt edebilir" dedi.

Türkiye'de her 3 yetişkin kişiden birinin obez, yüzde 60’ın da kilolu ve obez olarak değerlendirildiğini söyleyen Güllü, 2035 yılında dünyadaki obez sayısının 2 milyar olacağınbı belirterek karın ve iç organlarda yağlanma şeklinde ortaya çıkan elma tipi obezitenin armut tipi obeziteye oranla daha tehlikeli olduğunu vurguluyor.

SAĞLIKSIZ GIDALARDAN UZAK DURULMALI

Güllü’ye göre, obezitenin nedeni alınan enerjinin harcanandan fazla olması. Güllü, iştah artırıcı ilaçlara, dengesiz beslenmeye, uykusuzluk ve stres gibi etkenlere de dikkat çekti.

Obezite tedavi yollarına ilişkin konuşan Yetkin, insan beynindeki açlık ve tokluk merkezlerine dikkat çekerek gerekli olduğu durumlarda ilaçlarla müdahalenin yapılması gerektiğini ifade etti.

Yetkin, fiziksel aktivitenin arttırılması ve sağlıklı gıdaya erişimin sağlanması gerektiğini belirtti. Zayıflamanın yaşam kalitesini yüzde 95 artırdığını, ölüm riskini de önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Yetkin, soruna ilişkin uzman hekime başvurulması ve sağlıksız gıdalardan kaçınması gerektiğini vurguladı.