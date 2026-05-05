4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları, televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Haftanın ilk gününde ekranlarda hangi yapımların öne çıktığı, hangi dizinin zirveye yerleştiği ve günün en çok izlenen programının hangisi olduğu araştırılıyor. Ancak 4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı; verilerin ilerleyen dakikalarda duyurulması bekleniyor.

4 MAYIS 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları şu ana kadar açıklanmadı. Günlük reyting listesi belli olduğunda, özellikle 20+ABC1 kategorisinde ilk 10 programın sıralaması merak konusu olacak.

Reyting sonuçlarının açıklanmasının ardından günün lideri, en çok izlenen dizi, haber programı, gündüz kuşağı yapımı ve yarışma programı netleşecek.

4 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 Mayıs 2026 reyting sonuçlarının ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor. Sonuçlar duyurulduğunda, televizyon ekranlarında günün izlenme tablosu daha net şekilde ortaya çıkacak.

27 NİSAN 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI REFERANS OLABİLİR

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz belli olmadığı için, önceki pazartesi günü olan 27 Nisan 2026 verileri izleyici eğilimini görmek açısından referans kabul edilebilir. 27 Nisan 2026 Pazartesi günü 20+ABC1 kategorisinde zirvede Uzak Şehir yer aldı.

27 Nisan 2026 Pazartesi 20+ABC1 Reyting Sıralaması

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 10,56 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,49 3 Uzak Şehir Özet 4,39 4 Delikanlı 3,53 5 Cennetin Çocukları 3,34 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,31 7 Survivor 3,10 8 Esra Erol'da 2,93 9 ATV Ana Haber 2,69 10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,25

Veri kaynağı: TİAK

UZAK ŞEHİR GEÇEN HAFTANIN ZİRVESİNDEYDİ

27 Nisan 2026 Pazartesi reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir, 10,56 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin özet bölümü de 4,39 reytingle üçüncü sıraya yerleşerek güçlü izleyici ilgisini korudu.

Bu tablo, 4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları için de izleyici beklentisini artırıyor. Yeni listede Uzak Şehir’in zirveyi koruyup koruyamayacağı en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTERDİ

27 Nisan verilerinde gündüz kuşağı programları da dikkat çekti. Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,49 reytingle ikinci sırada yer alırken, Esra Erol'da 2,93 reytingle ilk 10 listesine girmeyi başardı.

Bu sonuçlar, gündüz kuşağı yapımlarının pazartesi günleri reyting rekabetinde önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

ANA HABER VE YARIŞMA PROGRAMLARI DA LİSTEDE YER ALDI

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,31 reytingle altıncı sırada yer aldı. ATV Ana Haber ise 2,69 reytingle dokuzuncu sıraya girdi.

Yarışma programları arasında Survivor 3,10 reytingle yedinci sırada kendine yer buldu. Böylece pazartesi ekranlarında dizi, gündüz kuşağı, ana haber ve yarışma türlerinin tamamı ilk 10 içinde temsil edildi.

4 MAYIS 2026 PAZARTESİ REYTİNGLERİNDE HANGİ PROGRAMLAR ÖNE ÇIKABİLİR?

4 Mayıs 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadığı için kesin bir sıralama bulunmuyor. Ancak 27 Nisan verileri dikkate alındığında, pazartesi akşamı reyting yarışında özellikle diziler, gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenleri öne çıkabilir.

Günün resmi reyting sonuçları açıklandığında, 20+ABC1 kategorisinde ilk 10 programın sıralaması netleşecek.

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ilerleyen dakikalarda duyurulması bekleniyor.

4 Mayıs 2026 reyting sonuçları ne zaman belli olacak?

Reyting sonuçlarının gün içinde açıklanması bekleniyor. Liste açıklandığında 20+ABC1 kategorisinde ilk 10 program netleşecek.

27 Nisan 2026 Pazartesi reyting birincisi kim oldu?

27 Nisan 2026 Pazartesi günü 20+ABC1 kategorisinde 10,56 reytingle Uzak Şehir birinci oldu.

27 Nisan 2026 reyting listesinde ikinci sırada hangi program vardı?

Listenin ikinci sırasında 4,49 reytingle Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

4 Mayıs reytinglerinde Uzak Şehir zirvede olur mu?

4 Mayıs sonuçları henüz açıklanmadığı için kesin bir değerlendirme yapılamaz. Ancak 27 Nisan’da Uzak Şehir’in güçlü bir birincilik elde etmesi, yeni liste için dikkatleri bu yapımın üzerine çekiyor.

SONUÇ: 4 MAYIS REYTİNG LİSTESİ İÇİN GÖZLER RESMİ VERİLERDE

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları henüz açıklanmadı ancak televizyon gündeminde beklenti oldukça yüksek. 27 Nisan 2026 verilerine göre Uzak Şehir açık ara zirvede yer alırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Uzak Şehir Özet, Delikanlı, Cennetin Çocukları ve Survivor gibi yapımlar da ilk 10 içinde dikkat çekti. Yeni reyting listesi açıklandığında, pazartesi ekranlarının gerçek kazananı belli olacak.