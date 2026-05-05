4 MAYIS 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirvede güç gösterisi!

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve haftanın ilk gününde ekran rekabetinin kazananı yine Uzak Şehir oldu. Kanal D’nin fenomen dizisi, 20+ABC1 kategorisinde reytingini yaklaşık 1 puan artırarak 11,51’e yükseldi ve zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Peki 4 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci oldu, hangi yapımlar yükseldi, hangi programlar düşüş yaşadı?

4 Mayıs 2026 Pazartesi gününün reyting sonuçlarına göre Uzak Şehir, 11,51 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu. Son haftalarda düşüş trendi yaşayan dizi, bu hafta güçlü bir toparlanma göstererek izleyici ilgisini yeniden artırdı.

Dizinin özet bölümü de 5,59 reytingle ikinci sıraya yerleşti. Böylece Uzak Şehir, hem ana bölümü hem de özet yayınıyla listenin ilk iki basamağını kapattı.

4 MAYIS 2026 PAZARTESİ 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 11,51 2 Uzak Şehir Özet 5,59 3 Esra Erol'da 4,41 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,25 5 Cennetin Çocukları 3,90 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,65 7 Delikanlı 3,48 8 ATV Ana Haber 3,03 9 Survivor 3,02 10 Cennetin Çocukları Özet 2,47

Veri kaynağı: TİAK

UZAK ŞEHİR ZİRVEDEKİ YERİNİ GÜÇLENDİRDİ

4 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında en dikkat çekici gelişme Uzak Şehir cephesinde yaşandı. 27 Nisan’da 10,56 reyting alan dizi, 4 Mayıs’ta 11,51 reytinge yükseldi.

Bu sonuçla Uzak Şehir yaklaşık 1 puanlık artış yakalayarak yalnızca liderliğini korumakla kalmadı, aynı zamanda rakipleriyle arasındaki farkı da belirgin şekilde açtı.

27 NİSAN VE 4 MAYIS REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

Program 27 Nisan Reyting 4 Mayıs Reyting Değişim Uzak Şehir 10,56 11,51 +0,95 Uzak Şehir Özet 4,39 5,59 +1,20 Esra Erol'da 2,93 4,41 +1,48 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,49 4,25 -0,24 Cennetin Çocukları 3,34 3,90 +0,56 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,31 3,65 +0,34 Delikanlı 3,53 3,48 -0,05 ATV Ana Haber 2,69 3,03 +0,34 Survivor 3,10 3,02 -0,08

ESRA EROL'DA BÜYÜK YÜKSELİŞ YAŞADI

4 Mayıs reyting sonuçlarında gündüz kuşağının dikkat çeken yapımı Esra Erol'da oldu. Program, 27 Nisan’da 2,93 reyting alırken 4 Mayıs’ta 4,41 reytinge yükseldi.

Bu artışla Esra Erol'da, günün en çok izlenen üçüncü programı oldu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’in önüne geçti.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT DÖRDÜNCÜ SIRADA

27 Nisan’da 4,49 reytingle ikinci sırada yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4 Mayıs’ta 4,25 reytingle dördüncü sıraya geriledi. Program küçük bir düşüş yaşasa da ilk 5 içindeki yerini korumayı başardı.

CENNETİN ÇOCUKLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları, 4 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında 3,90 reytingle beşinci sırada yer aldı. Dizi, 27 Nisan’daki 3,34 reytinglik performansına göre yaklaşık yarım puanlık artış gösterdi.

Ayrıca Cennetin Çocukları’nın özet bölümü de 2,47 reytingle ilk 10 listesine girmeyi başardı.

DELİKANLI DÜŞÜŞ TRENDİNİ SÜRDÜRDÜ

Show TV dizisi Delikanlı, 27 Nisan’da 3,53 reytingle dördüncü sırada yer alırken, 4 Mayıs’ta 3,48 reytingle yedinci sıraya geriledi. Reyting oranındaki düşüş sınırlı olsa da sıralamadaki gerileme dikkat çekti.

HABER BÜLTENLERİNDE LİDER SELÇUK TEPELİ OLDU

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber öne çıktı. Program 3,65 reytingle altıncı sırada yer aldı ve günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

ATV Ana Haber ise 3,03 reytingle sekizinci sırada kendine yer buldu.

SURVİVOR İLK 10’DA KALDI ANCAK HAFİF GERİLEDİ

Survivor, 4 Mayıs reyting listesinde 3,02 reytingle dokuzuncu sırada yer aldı. Program, 27 Nisan’da 3,10 reyting almıştı. Böylece Survivor, küçük bir düşüş yaşasa da ilk 10 içindeki yerini korudu.

4 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları, Uzak Şehir’in pazartesi ekranlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Dizi, 11,51 reytinge yükselerek liderliğini güçlendirirken, özet bölümüyle de ikinci sıraya yerleşti. Esra Erol'da’nın dikkat çekici yükselişi, Cennetin Çocukları’nın toparlanması ve Delikanlı’nın sınırlı düşüşü ise haftanın reyting tablosunda öne çıkan diğer başlıklar oldu.