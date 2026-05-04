4 Mayıs 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

4 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve kamuoyunun dikkatini çeken önemli kararlar gündeme geldi. Adalet, eğitim ve idari düzenlemeleri kapsayan bu yeni kararlar, hem bireylerin haklarını hem de kurumların işleyişini doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Peki bugünün Resmi Gazete kararları neleri kapsıyor? İşte tüm detaylar…

RESMİ GAZETE 4 MAYIS 2026 SAYISINDA NELER VAR?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de yürütme ve idare, yargı ve ilan bölümlerinde dikkat çeken düzenlemeler yer aldı. Özellikle üniversiteleri ilgilendiren yeni yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesi kararları öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

4 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de eğitim alanını yakından ilgilendiren iki önemli yönetmelik yayımlandı:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kırklareli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Bu yönetmelikler, ilgili üniversitelerde eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesine yönelik önemli çerçeveler sunuyor.

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

Bugünün Resmi Gazete sayısında Anayasa Mahkemesi tarafından verilen çeşitli kararlar da yayımlandı. Bu kararlar, hukuk sisteminde önemli etkiler doğurabilecek nitelikte:

25/12/2025 tarihli ve E: 2024/173, K: 2025/277 sayılı karar

15/1/2026 tarihli ve E: 2025/194, K: 2026/15 sayılı karar

12/2/2026 tarihli ve E: 2025/257, K: 2026/44 sayılı karar

23/12/2025 tarihli ve 2019/25821 başvuru numaralı karar

17/2/2026 tarihli ve 2023/54758 başvuru numaralı karar

Bu kararlar, bireysel başvurular ve norm denetimleri kapsamında değerlendirilerek hukuk düzenine yön vermeye devam ediyor.

İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise çeşitli duyurular ve ekonomik veriler yer aldı:

Yargı İlanları

Mahkemeler tarafından yayımlanan yargı ilanları vatandaşların bilgisine sunuldu.

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek ihale ve artırma ilanları yayımlandı.

Çeşitli İlanlar

Farklı kurumlara ait çeşitli duyurular da ilan bölümünde yer aldı.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlandı.

RESMİ GAZETE KARARLARININ ÖNEMİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yürürlüğe giren düzenlemelerin resmi kaynağı olması nedeniyle büyük önem taşır. Bu nedenle vatandaşların ve kurumların güncel kararları takip etmesi, hak ve yükümlülükler açısından kritik rol oynar.

4 Mayıs 2026 Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı?

Yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve çeşitli ilanlar yayımlandı.

Resmi Gazete kararları ne zaman yürürlüğe girer?

Genellikle yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girerler.

Resmi Gazete nereden takip edilir?

Resmi Gazete’nin resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak takip edilebilir.

Anayasa Mahkemesi kararları neden önemlidir?

Bu kararlar, hukuk sistemini doğrudan etkileyen ve emsal teşkil edebilen kararlar olduğu için önemlidir.

Yönetmelikler kimleri kapsar?

Yönetmelikler, ilgili kurumlar ve o kurumlarla ilişkili bireyleri kapsar.