4 milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'de

4 milletvekili hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, DEM Parti Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartin ve Vezir Coşkun Parlak ile TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.

Dokunulmazlık fezlekeleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.