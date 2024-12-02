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4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi

CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Güncel
  • 02.12.2024 10:01
  • Giriş: 02.12.2024 10:01
  • Güncelleme: 02.12.2024 10:04
Kaynak: AA
4 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sevk edildi
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile bir bağımsız milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

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