4 milyar liralık kayıt dışı saat ticareti

Ekonomi Servisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), 2023-2024 döneminde 4 milyar liralık kayıt dışı saat ticareti ortaya çıkardı. Kurul bünyesindeki Risk Analiz Merkezi’nde yapılan araştırmalar sonucunda, kayıt dışı saat ticaretiyle uğraşan mükellefler tespit edildi.

Yaklaşık 6 bin 500 mükellefe yönelik çalışmada aynı alıcıların defalarca kayıt dışı lüks saat temin ettiği tespit edildi. İncelemeler kapsamında, bu ürünler için satış sonrasında belge düzenlenmediği, tüketicilerin de bu yolla edindiği belgesiz ürünler nedeniyle mağdur olduğu tespit edildi.