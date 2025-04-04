4 Nisan Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

4 Nisan 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 4 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

4 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



TEBLİĞLER



–– Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği (No: 2025/9)



–– Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2025/32)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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