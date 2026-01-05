4 Ocak 2026 Reyting Sonuçları: Zirvede Büyük Sürpriz!

Televizyon ekranlarında 4 Ocak 2026 gecesi yoğun bir rekabet yaşandı ve 4 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı. Günün reyting birincisi merak edilirken izleyicilerin büyük ilgisiyle takip edilen yapımlar arasında haber bültenleri, yarışma programları ve iddialı yapımlar öne çıktı. Özellikle “4 Ocak 2026 reyting birincisi kim oldu?”, “Survivor kaçıncı sırada yer aldı?” ve “günün en çok izlenen programı hangisi?” gibi sorular yanıtını buldu.

4 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI İLK 10 PROGRAM

4 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan programlar arasında yapılan ölçümler sonucunda oluşan reyting sıralaması ve rating – share oranları şöyle şekillendi:

Sıra Program Kanal Rating % Share 1 Ozan Gundogdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu NOW 4.87 13.77 2 Beyaz'la Joker Kanal D 4.58 11.62 3 Survivor TV8 4.46 12.26 4 Show Ana Haber Show TV 3.58 10.20 5 Kim Milyoner Olmak İster (TKR) ATV 3.32 8.96 6 Kanal D Ana Haber Kanal D 3.03 8.55 7 Teşkilat (TKR) TRT 1 2.73 6.96 8 Sıcak Gelişme Kanal D 2.56 7.82 9 Haber Onu Show TV 2.43 7.49 10 Her Gönülde Bir Aslan Yatar (T.S) Show TV 2.42 6.51

Veri Kaynağı: TİAK

Tabloya göre Ozan Gundogdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu günün birincisi oldu. Kanal D’de yayınlanan Beyaz’la Joker ikinci sırayı alırken, TV8’in güçlü yapımı Survivor üçüncü sırada yer aldı. Ana haber bültenlerinin üst sıralarda yer alması dikkat çekerken, 4 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon gündemine damga vurdu.

4 OCAK 2026 REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Haber bültenlerinin yoğun ilgi gördüğü günde eğlence ve yarışma programları da güçlü performans sergiledi. Kanal D, NOW, TV8, Show TV ve TRT 1 arasındaki yarışta sıralama günün yayın akışındaki çeşitliliği de ortaya koydu.

4 Ocak 2026 reyting birincisi hangi program oldu? Günün reyting birincisi Ozan Gundogdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu oldu. Survivor reyting sıralamasında kaçıncı oldu? Survivor, 4 Ocak 2026 reyting sonuçları listesinde üçüncü sırada yer aldı. Beyaz’la Joker kaçıncı sırada yer aldı? Beyaz’la Joker, günün en çok izlenen ikinci programı olmayı başardı. En çok izlenen ana haber bülteni hangisi oldu? En çok izlenen ana haber bülteni NOW ekranlarında yayınlanan Ozan Gundogdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu oldu.

4 Ocak 2026 reyting sonuçları televizyon dünyasında büyük merakla bekleniyordu ve açıklanan rakamlarla birlikte günün kazananları netleşti. Ana haber bültenlerinin güçlü performansı, eğlence programları ve yarışmaların rekabeti televizyon ekranlarının ne kadar yoğun izlendiğini bir kez daha gösterdi. Yeni reyting sonuçları televizyon gündemini şekillendirmeye devam edecek.