4 Ocak'ta yapılması planlanan "Öcalan'a Özgürlük" mitingi ertelendi

4 Ocak Pazar günü Diyarbakır'da düzenlenmesi planlanan "Öcalan'a Özgürlük" mitingi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

MA ve ANKA'nın aktardığına göre DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilmesi planlanan "Abdullah Öcalan'a Umut ve Özgürlük mitingi" olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Diyarbakır'da iki gündür yoğun kar yağışı etkili olurken özellikle ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.

MİTİNG HAKKINDA

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanında miting düzenleneceğini duyurmuştu.

Miting, 17 Aralık'ta Diyarbakır Sur'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katıldıkları bir basın toplantısıyla duyurulmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur" demişti.