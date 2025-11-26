4 parti birleşebilir: Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 4 siyasi partinin birleşebileceğini söyledi.

EKOL TV'de katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Davutoğlu, "Yeniden Refah, Gelecek, DEVA, Saadet... Bunların mutlaka bir formülle birleşmeleri gerekiyor. Tek çatı altında ya da başka formül. Ben hepsine açığım. Hiçbir şey talep etmiyorum" dedi.

"Mümkün olsa ben bu partilerin birleşmesi taraftarıyım" diyen Davutoğlu, "Yeni bir parti kurulabilir, hepsi olabilir. Genel başkanlık için beni dışarıda koysunlar, hangi formülü üretirlerse ben onu desteklerim" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, şöyle devam etti: "Gün ego yapma günü değil. DEVA, Saadet, Gelecek Partisi olarak bir grubuz. Yeniden Refah Partisi'yle de ciddi görüşmeler yapıyoruz. Bir köprüyüz bir anlamda."

"Ben elimden gelen her şeyi yapacağım" diyen Davutoğlu, "Ümit öderim ki arkadaşlarımız da bu gerçeği görür, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.