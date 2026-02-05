Giriş / Abone Ol
4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki Dizinin Tahtı Sallanıyor!

4 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Günün birincisi hangi dizi oldu? Eşref Rüya reyting oranı ne oldu? Yeraltı reyting sonucu kaç? Survivor'da düşüş sürüyor mu? Gündüz kuşağının birincisi kim? Güncel reyting sonuçları haberimizde.

  • 05.02.2026 10:20
  • Giriş: 05.02.2026 10:20
  • Güncelleme: 05.02.2026 10:20
4 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında dengelerin yeniden değiştiği bir gün yaşandı. “4 Şubat 2026 reyting sonuçları”, “bugün en çok izlenen diziler” ve “Çarşamba reytingleri” aramaları gün boyunca yoğun ilgi gördü. Özellikle zirve yarışındaki sert rekabet, izleyici tercihlerini doğrudan etkiledi.

EŞREF RÜYA YENİDEN ZİRVEDE

Kanal D’nin sezona damga vuran dizisi Eşref Rüya, bir puanı aşan artışla 8,29 reyting elde ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle yaşanan düşüş trendini durduran dizi, iki hafta aradan sonra zirveye dönmüş oldu.

YERALTI’DAN MÜTHİŞ SIÇRAMA

NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı, ikinci bölümünde beklenen çıkışı yaparak 7,00 reyting barajını aştı. Bu sonuçla Yeraltı, günün en çok izlenen ikinci programı olurken, “Yeraltı reytingleri yükseliyor mu?” sorusuna da net bir yanıt verdi.

GÜNÜN DİĞER DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI

ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,34 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı. Eşref Rüya’nın özet bölümü de aynı reytingle dördüncü sırada yer aldı.

ATV’nin yeni sezon dizisi Kuruluş Orhan, maç etkisinin ortadan kalkmasıyla yaklaşık bir puanlık artış yaşayarak 4,22 reyting ile beşinci sıraya yükseldi.

TV8’in yarışma programı Survivor ise 3,18 reyting ile listede onuncu sırada yer aldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA – 20+ABC1)

SıraProgramReyting
1Eşref Rüya8,29
2Yeraltı7,00
3Müge Anlı ile Tatlı Sert5,34
4Eşref Rüya (Özet)5,34
5Kuruluş Orhan4,22
6ATV Ana Haber4,12
7Esra Erol'da4,11
8Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber4,04
9Yeraltı (Özet)3,85
10Survivor3,18

Veri Kaynağı: TİAK

28 OCAK – 4 ŞUBAT REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

Bir önceki Çarşamba günü olan 28 Ocak 2026 verileriyle karşılaştırıldığında, futbol maçlarının reyting dengelerini nasıl değiştirdiği net biçimde görülüyor.

Program28 Ocak 20264 Şubat 2026Değişim
Eşref Rüya7,268,29+1,03
Yeraltı5,597,00+1,41
Müge Anlı ile Tatlı Sert5,075,34+0,27
Kuruluş Orhan3,474,22+0,75
Survivor4,013,18-0,83

Veri Kaynağı: TİAK

4 Şubat 2026 reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

4 Şubat 2026 Çarşamba günü reyting birincisi 8,29 reytingle Eşref Rüya oldu.

Yeraltı dizisi reytinglerini artırdı mı?

Evet. Yeraltı, ikinci bölümünde 7,00 reyting alarak güçlü bir yükseliş gösterdi.

Survivor reytingleri düştü mü?

Survivor, 28 Ocak’a göre düşüş yaşayarak 3,18 reytingle onuncu sırada yer aldı.

4 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları, futbol maçlarının etkisinin azalmasıyla dizi rekabetinin yeniden kızıştığını ortaya koydu. Eşref Rüya zirveye geri dönerken, Yeraltı’nın yükselişi önümüzdeki haftalar için güçlü bir sinyal verdi.

