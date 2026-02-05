4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki Dizinin Tahtı Sallanıyor!

4 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında dengelerin yeniden değiştiği bir gün yaşandı. “4 Şubat 2026 reyting sonuçları”, “bugün en çok izlenen diziler” ve “Çarşamba reytingleri” aramaları gün boyunca yoğun ilgi gördü. Özellikle zirve yarışındaki sert rekabet, izleyici tercihlerini doğrudan etkiledi.

EŞREF RÜYA YENİDEN ZİRVEDE

Kanal D’nin sezona damga vuran dizisi Eşref Rüya, bir puanı aşan artışla 8,29 reyting elde ederek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonlar Ligi maçları nedeniyle yaşanan düşüş trendini durduran dizi, iki hafta aradan sonra zirveye dönmüş oldu.

YERALTI’DAN MÜTHİŞ SIÇRAMA

NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı, ikinci bölümünde beklenen çıkışı yaparak 7,00 reyting barajını aştı. Bu sonuçla Yeraltı, günün en çok izlenen ikinci programı olurken, “Yeraltı reytingleri yükseliyor mu?” sorusuna da net bir yanıt verdi.

GÜNÜN DİĞER DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI

ATV’nin sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,34 reyting ile günü üçüncü sırada tamamladı. Eşref Rüya’nın özet bölümü de aynı reytingle dördüncü sırada yer aldı.

ATV’nin yeni sezon dizisi Kuruluş Orhan, maç etkisinin ortadan kalkmasıyla yaklaşık bir puanlık artış yaşayarak 4,22 reyting ile beşinci sıraya yükseldi.

TV8’in yarışma programı Survivor ise 3,18 reyting ile listede onuncu sırada yer aldı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (4 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Eşref Rüya 8,29 2 Yeraltı 7,00 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,34 4 Eşref Rüya (Özet) 5,34 5 Kuruluş Orhan 4,22 6 ATV Ana Haber 4,12 7 Esra Erol'da 4,11 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,04 9 Yeraltı (Özet) 3,85 10 Survivor 3,18

Veri Kaynağı: TİAK

28 OCAK – 4 ŞUBAT REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

Bir önceki Çarşamba günü olan 28 Ocak 2026 verileriyle karşılaştırıldığında, futbol maçlarının reyting dengelerini nasıl değiştirdiği net biçimde görülüyor.

Program 28 Ocak 2026 4 Şubat 2026 Değişim Eşref Rüya 7,26 8,29 +1,03 Yeraltı 5,59 7,00 +1,41 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,07 5,34 +0,27 Kuruluş Orhan 3,47 4,22 +0,75 Survivor 4,01 3,18 -0,83

Veri Kaynağı: TİAK

4 Şubat 2026 reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

4 Şubat 2026 Çarşamba günü reyting birincisi 8,29 reytingle Eşref Rüya oldu.

Yeraltı dizisi reytinglerini artırdı mı?

Evet. Yeraltı, ikinci bölümünde 7,00 reyting alarak güçlü bir yükseliş gösterdi.

Survivor reytingleri düştü mü?

Survivor, 28 Ocak’a göre düşüş yaşayarak 3,18 reytingle onuncu sırada yer aldı.

4 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları, futbol maçlarının etkisinin azalmasıyla dizi rekabetinin yeniden kızıştığını ortaya koydu. Eşref Rüya zirveye geri dönerken, Yeraltı’nın yükselişi önümüzdeki haftalar için güçlü bir sinyal verdi.