4 Temmuz hangi burç? 4 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 4 Temmuz hangi burç sorusu ise 4 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 4 Temmuz hangi burç? İşte 4 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

4 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 4 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 4 Temmuz hangi burç? İşte 4 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

4 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

4 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

4 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

4 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 4 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 4 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 4 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 4 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

4 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1330 - Ashikaga Yoshiakira, Ashikaga şogunluğunun ikinci şogunu (ö. 1367)

1546 - III. Murat, Osmanlı'nın 12. Padişahı (ö. 1595)

1799 - I. Oscar, İsveç ve Norveç kralı (ö. 1859)

1804 - Nathaniel Hawthorne, Amerikalı yazar (ö. 1864)

1807 - Giuseppe Garibaldi, İtalyan kahraman (ö. 1882)

1822 - Eugène Guillaume, Fransız heykeltıraş (ö. 1905)

1826 - Stephen Foster, Amerikalı müzisyen ve söz yazarı (ö. 1864)

1868 - Henrietta Swan Leavitt, Amerikalı astronom (ö. 1921)

1872 - Calvin Coolidge, ABD'nin 30. Başkanı (ö. 1933)

1891 - Georges Duthuit, Fransız sanat eleştirmeni ve yazar (ö. 1973)

1896 - Mao Dun, Çinli yazar (ö. 1981)

1900 - Robert Desnos, Fransız şair (ö. 1945)

1902 - Meyer Lansky, Amerikalı büyük bir organize suç figürü (ö. 1983)

1910 - Robert K. Merton, Amerikalı sosyolog (ö. 2003)

1910 - Gloria Stuart, Amerikalı oyuncu (ö. 2010)

1918 - Pauline Phillips, Amerikalı radyocu, yazar, mucit ve aktivist (ö. 2013)

1921 - Gérard Debreu, Fransız-Amerikalı matematikçi ve iktisatçı (ö. 2004)

1924 - Eva Marie Saint, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1926

Alfredo Di Stéfano, Arjantinli futbolcu (ö. 2014)

Guillermo Arriaga Fernández, Meksikalı dansçı (ö. 2014)

1927 - Gina Lollobrigida, İtalyan sinema oyuncusu (ö. 2023)

1927 - Neil Simon, Amerikalı oyun yazarı (ö. 2018)

1928 - Giampiero Boniperti, İtalyan futbolcu ve Milletvekili

1931 - Stephen Boyd, Kuzey İrlanda doğumlu İngiliz aktör (ö. 1977)

1937 - Thomas Nagel, Amerikalı felsefeci

1937 - Sonja, 17 Ocak 1991'den beri Kral V. Harald'ın eşi ve Norveç kraliçesi

1938 - Bill Withers, Amerikalı şarkıcı (ö. 2020)

1939 - Ulf Dinkelspiel, İsveçli siyasetçi ve ekonomist (ö. 2017)

1942 - Floyd Little, Amerikalı profesyonel Amerikan futbolu oyuncusu (ö. 2021)

1945 - Percy Freeman, İngiliz futbolcu (ö. 2016)

1949 - Horst Seehofer, CSU'den Alman politikacı

1952 - Álvaro Uribe, Kolombiyalı politikacı ve 2002 ve 2010 yılları arasında Kolombiya Devlet Başkanı

1959 - Victoria Abril, İspanyol sinema oyuncusu ve şarkıcı

1961 - Ferenc Gyurcsány, Macaristan Başbakanı

1962 - Frédéric Auburtin, Fransız yönetmen

1964 - Edi Rama, Arnavut siyasetçi

1965 - Regina, Sloven şarkıcı

1965 - Tracy Letts, Amerikalı oyuncu ve oyun yazarı

1972 - Nina Badrić, Hırvat şarkıcı

1978 - Tansu Biçer, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1981 - Tahar Rahim, Cezayir asıllı Fransız oyuncu

1983 - Isabeli Fontana, Brezilyalı süper model

1983 - Mossoró, Brezilyalı futbolcu

1984 - Jin Akashi, Japon aktör

1984 - Lee Je-hoon, Güney Koreli oyuncu

1985

Eufrat Mai, Çek pornografik film oyuncusu

Lys Mouithys, Kongolu futbolcu

Dimitrios Mavroidis, Yunan profesyonel basketbolcu

Taishi Tsukamoto, Japon eski futbolcu

1986 - Ömer Faruk Aşık, Türk basketbolcu

1988 - Selçuk Balcı, Türk şarkıcı

1988 - Tarık Ündüz, Türk oyuncu

1990 - David Kross, Alman aktör

1990 - Fredo Santana, Amerikalı rap şarkıcısı (ö. 2018)

1990 - Naoki Yamada, Japon millî futbolcudur

1992 - Ángel Romero, Paraguaylı futbolcudur

1992 - Óscar Romero, Paraguaylı futbolcudur

4 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

4 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

4 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

4 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

4 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 4 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

4 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

4 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

4 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

4 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 4 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.