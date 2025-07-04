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4 Temmuz Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete kararları yurttaşlar tarafından araştırılıyor. 1920'de kurulan ve 1921 tarihinden itibaren çıkmaya başlayan Resmi Gazete TBMM, cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından çıkarılan kanun, kararname, yönetmelik, genelge ve sair mevzuatları yayımlıyor. Bugün yeni çıkan kararların ardından ise 4 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları neler araştırması hız kazandı. Peki, 4 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

BirBilgi
  • 04.07.2025 10:38
  • Giriş: 04.07.2025 10:38
  • Güncelleme: 04.07.2025 11:10
4 Temmuz Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler?

4 Temmuz 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 4 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

4 TEMMUZ 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Rekabet Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2025/2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

4 Temmuz Resmi Gazete Kararları için tıklayınız

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