4 ülke, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını açıkladı

İsrail’in Gazze’de on binlerce kişiyi katlettiği soykırım devam ederken, Filistin’i devlet olarak tanıma iradesi gösteren ülkelerin sayısı giderek artıyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını bildirdi. Albanese, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Avustralya'nın, bugünden itibaren bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni tanıdığını bildiren Albanese, "Avustralya böylece Filistin halkının hakkı olan ve uzun zamandır hedeflediği amaçlarını tanımaktadır" ifadesini kullandı.

Albanese, Avustralya'nın iki devletli çözüme desteğini yineledi.

KANADA: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYORUZ

Kanada Başbakanı Mark Carney, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını bildirdi.

Carney, yaptığı yazılı açıklamada, 1947'den bu yana bütün Kanada hükümetlerinin Filistin'de iki devletli çözümü desteklediğini belirterek, burada çözüme dair umutlarının zamanla tükendiğini kaydetti.

Hamas'a tüm rehineleri acilen serbest bırakma çağrısı yapan Carney, "Şu anki İsrail hükümeti, bir Filistin Devleti'nin kurulmasını engellemek için düzenli olarak çalışıyor" ifadesini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Carney, İsrail'in Gazze'de yine uluslararası hukuku ihlal ederek on binlerce sivili öldürdüğüne, 1 milyondan fazla sivili yerinden ettiğine ve insanları açlığa sürüklediğine dikkati çekti.

Carney, "Bu bağlamda, Kanada Filistin Devleti'ni tanıyor ve hem Filistin Devleti hem de İsrail devleti için barışçıl bir gelecek vaadinin kurulmasına yönelik ortaklık teklif ediyor" ifadesini kullandı.

Kanada'nın bunu iki devletli çözüm için yaptığına dikkati çeken Carney, "Kanada bu tanımanın her derde deva olacağı illüzyonuna kapılmadı, bu tanıma kararlılığımızın, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ndeki temel insan hakları prensiplerinin ve Kanada'nın nesillerdir süren kararlı politikasının bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Filistin yönetiminin reformlar konusunda Kanada ve uluslararası topluma doğrudan sözler verdiğini belirten Carney, Kanada'nın bu reformların uygulanması noktasında Filistin'e destek vereceğini belirtti.

Carney, "Uluslararası ortaklarımızla birlikte Kanada, güvenilir bir barış planı, demokratik yönetim, Filistin için kesin güvenlik ayarlamaları, Gazze'ye geniş çaplı ve sürekli yardımın ulaştırılmasını desteklemektedir" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE: FİLİSTİN DEVLETİ, DAHA İYİ BİR GELECEĞE YÖNELİK SÖZDÜR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Starmer, X sosyal medya platformundan paylaştığı yaklaşık 6,5 dakikalık videoda, "Orta Doğu'da dehşet büyürken iki devletli çözüm ve barış umudunu canlı tutmak için çalışıyoruz" dedi.

Barış ve iki devletli çözümün "güvenli ve barış içinde bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin'e" işaret ettiğini kaydeden Starmer, "Şu an ikisi de yok. İsrailli ve Filistinli sade vatandaşlar şiddet ve acıdan uzak, barış içinde yaşamayı hak ediyor" diye konuştu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce salıverilmesi gerektiğini belirten Starmer, Hamas'ın iki devletli çözüme karşı olduğunu öne sürdü. Starmer, gelecek haftalarda bazı Hamas üyeleri hakkında yaptırım kararları alacaklarını söyledi.

Starmer, "Gazze'de insan yapımı insani kriz yeni ölümler getirdi. İsrail hükümetinin artan şekildeki pervasız bombardımanı, son haftalardaki yeni saldırılar, açlık ve yıkım hiçbir şekilde kabul edilemez" dedi.

Binlerce Gazzelinin yiyecek ve su bulmak isterken öldürüldüğünün altını çizen Starmer, "Hepimizin dehşetle izlediği ölüm ve yıkımlar sona ermeli. Biz, ilk grup hasta ve yaralı çocukları devlet hastanelerinde tedavi için (Gazze'den) tahliye ettik. İnsani yardımlarımızı artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yeterli yardımın giremediğine dikkati çeken Starmer, "İsrail hükümetini, sınırlarda uyguladığı kabul edilemez kısıtlamaları kaldırmaya, bu zalim uygulamalara son vermeye ve yardım akışına izin vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Starmer, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yanında Batı Şeria'daki Filistin topraklarının gasbı nedeniyle iki devletli çözüm ışığının sönmeye başladığına işaret ederek şunları söyledi:

"Ancak bu ışığın sönmesine izin veremeyiz. Bu nedenle bölgedeki ve ötesindeki liderlerle bir barış çerçevesinin inşası için birlikte çalışıyoruz. Bu plan, herkesi ortak bir vizyonun çevresinde bir araya getirmeyi, Filistin yönetiminin reformunu, ateşkesi sağlamayı ve iki devletli çözüm müzakerelerine geçişi kapsayan bir plandır. Bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Çabalarımızın bir parçası olarak temmuzda, Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin kararımız doğrultusunda hareket edeceğimiz şartları ortaya koydum. O an geldi. Bugün barış ve iki devletli çözüm umudunu yeşertmek için, bu büyük ülkenin başbakanı olarak Birleşik Krallık'ın, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyuruyorum."

Starmer, İsrail'i 75 yıldan uzun bir süre önce tanıdıklarını, bugün de Filistin'i tanıyan 150'den fazla ülkenin arasına katıldıklarını belirterek, "Filistin Devleti, Filistinliler ve İsrailliler için daha iyi bir geleceğe yönelik sözdür" dedi.

İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle toplumda bir gerginlik oluştuğunu vurgulayan Starmer, "Bu gerilim toplumda bölünmelere yol açtı. Bazıları bu gerilimi nefret ve korku için kullandı. Ancak hiçbir sorun çözülmedi. Nefreti reddetmek yetmez, nefretin her türlüsüyle mücadele çabalarımızı ikiye katlamalı, çabamızı daha iyi bir gelecek kanalına yönlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

PORTEKİZ DE RESMEN TANIDI

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Portekiz'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğindeki konuşmasında Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Bakan Rangel, "Bugün, 21 Eylül 2025, Portekiz Devleti Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Burada ilan edilen Filistin Devleti'nin tanınma beyanı doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla alınmıştır ve Cumhurbaşkanı ile parlamentoda sandalyesi bulunan siyasi partilerin desteğine sahiptir" diye konuştu.

İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün "adil ve kalıcı bir barışa giden tek yol olduğuna inandığını" vurgulayan Rangel, "Filistin Devleti'nin tanınması, Portekiz dış politikasının temel, sürekli ve uzlaşıya dayalı çizgisinin uygulanmasına tekabül ediyor" ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti'nin tanınmasının üç temel ayağa dayanması gerektiğini savunan Rangel, "Birincisi, Filistin Yönetimi'nin açıkça ve fazla uzatmadan kabul ettiği garantilerdir. Bunlar, terörizmin kınanması, kurumsal reformların uygulanması, seçimlerin hazırlanması, Gazze'de hükümet sorumluluğunun üstlenilmesi ve İsrail'in tam olarak tanınmasıdır" dedi.