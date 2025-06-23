4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri Bodrum’da gerçekleşti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri, Bodrum’da edebiyat ve sanatseverleri bir araya getirdi. Bu yıl 82 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Filiz Akın’ın anısına ithaf edilen etkinlik, iki gün boyunca edebiyat ve sinema dolu bir programla gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk günü; Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, sanatçı Müjdat Gezen ve Zülfü Livaneli’nin açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda edebiyatın birleştirici gücüne dikkat çekildi. Ardından Türkan Şoray’ın yer aldığı kısa film gösterildi, Pınar Seli’nin solo performansı ve MuğlaBüyükşehirBelediyesi Senfoni Orkestrası konseriyle gün sona erdi.

İkinci gün açılış konuşmalarını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Şule Bucak gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Filiz Akın’ın yaşamına dair kısa bir film izleyicilerle buluştu. Programa CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İlker Başbuğ, Aylin Livaneli, Şule Bucak, Barış Atay, Evanthia Reboutsika, Ahmet Mümtaz Taylan, Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Tilbe Saran, Nefeli Oikonomou Pantzou ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula katıldı.

İKİ USTANIN İZİNDEN: SANATLA DOLU BİR SOHBET

“Yılanı Öldürseler” filminin gösterimiyle başlayan sinema bölümü ise büyük ilgi gördü. Film gösteriminin hemen ardından, edebiyat ve sinema dünyasının iki efsane ismi Zülfü Livaneli ve Türkan Şoray, izleyicilerle unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi. Sanatın kalbinden süzülen anılar, derinlikli sohbetlerle buluşurken, Livaneli’nin sözleriyle şekillenen edebi yolculuklar ve Şoray’ın sinemaya adanmış zarif anlatımı, salonda büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Zülfü Livaneli, “Türkiye’nin sanatçısı eksik değildir. Her dönemde sanatçıları oldu ama onları takdir eden, birlikte emek veren yöneticiler az oldu. Şimdi bizleri destekleyen yöneticilerimize çok teşekkür ederiz. ” sözleriyle organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Müjdat Gezen ise, “İnsana en çok yakışan şeylerden biri gülmektir ama maalesef gülmek bize unutturuldu. Bu ülkede neye gerçekten içimiz sızlamadan güleceğiz bilmiyorum.” diyerek ülkenin atmosferine dikkat çekti.

Şule Bucak, “Vakfımızın kurucusu Sevgili Zülfü Livaneli’ye sanata, kültüre verdiği değer için, halkımıza besteleriyle verdiği umut için de çok teşekkür ederiz. O hep diyor ki ‘Keşke öyle bir ülke de yaşasak ki artık yiğidim, aslanım demesek’ ah keşke öyle olsa. İyi ki varsın Zülfü!” dedi.

Barış Atay ise, “Edebiyat hayatımızda hep var olacak ve bizi besleyecek. Mücadelemizi sürdürecek şey de o edebiyat eserleri içeresinde on yıllarca, yüzyıllarca, bin yıllarca verilmiş mücadelenin bize verdiği güç olacak. Bir sanatçı olarak mümkün olduğu kadar doğru bir şekilde onlara hak ettiği şekilde yansıtmaya değerlendirmeye ve insanlara sunmaya çalışacağız.”

Ahmet Mümtaz Taylan, “Bir insanın bir insanı anlaması çok zordur. Birlikte yaşamak daha da zor bir şey. Vazgeçiyor muyuz sevmekten, yan yana yürümekten, birlikte bir hayat yaşamaktan? Vazgeçmiyoruz. Ben sinemayla edebiyatın ilişkisini böyle görüyorum. Edebiyatın derinliği başkadır, sinemanın derinliği başkadır. Daha iyi daha kötü değil. Başkadır. Birbirimizi sevmeye devam edeceğiz. Çünkü aslolan aşktır. Aşk yalnızların müşkülüdür. Sürülerde aşk olmaz. Biz sürülerden uzak duracağız.”

Etkinliğe ev sahipliği yapan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Birbirinden değerli sanatçılarımızı, oyuncularımızı, düşünürlerimizi Bodrum’da ağırlamaktan son derece mutluyum. Bu sene Filiz Akın anısına düzenlenen 4. Uluslararası Edebiyat Günleri’nin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, IV. Akdeniz Edebiyat Günleri’nin kapanışında yaptığı konuşmada, etkinliğin yalnızca sanatı değil; barışı, özgürlüğü ve toplumsal dayanışmayı da büyüttüğünü vurguladı.

Aras, “4 yıl önce başlattığımız bu serüven bu yıl da devam ediyor. Akdeniz bizim ortak kültürümüz. Akdeniz; barışın, demokrasinin, insan haklarının, medeniyetlerin buluştuğu bir yer. Bu yüzden Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliğini başlattık. Sözlerin ve görüntülerin gücünü bu ülkeyi yeniden Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yoluna sokmak için en güçlü şekilde kullanacağız. Her sene üstüne koyarak gittiğimiz bu etkinlik, bizler için çok değerli. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.