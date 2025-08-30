4. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Kartal Meydanı'nda başladı

HABER MERKEZİ

Kartal Meydanı, 4'üncü Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin açılışına ev sahipliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) katkılarıyla düzenlenen festivalde 8 ülkeden yaklaşık 500 sanatçı yeteneklerini sergilemek üzere Kartal’a geldi. Açılış töreni Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in konuşmasıyla başladı.

Başkan Yüksel konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve yaklaşan Dünya Barış Günü'ne dikkat çekerek, sanatın ve kültürün toplumları birleştirici gücünü vurguladı.

"SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Festivalin açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, geçmişten bugüne Kartal’ın halk oyunlarına ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

''Aslında güçlü bir mirasa sahibiz. Bugün 4’üncüsünü düzenliyoruz. Geçmişten aldığımız mirasla uluslararası bir arenaya çevirmeye çalıştık. 8 ülkeden yaklaşık 500 sanatçı var. Bu oyunları izleyince insanlığın ortak tarihe ve işlere sahip olduğunu göreceğiz. Bir yanda ülkeler savaşırken, onların sanatçılarının burada dostça sanatlarını icra ettiğini göreceğiz.''

Yüksel, Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze ve Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çekerek, ''İnsanlığın kurtuluşunun dostluk, kardeşlik ve sanatın birleştirici gücüyle mümkün olacağını'' söyledi.

''BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR''

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen işbirliğine de değinen Yüksel, ''Hem Kartal Belediyesi’nin hem Büyükşehir Belediyemizin çok kıymetli, gayretli organizasyonu var. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Buradan Ekrem Başkanımıza da bir alkış istiyorum'' ifadelerini kullandı.

“KARTAL MEYDANI HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİYLE ŞENLENDİ”

Açılış konuşmasının ardından Kartal Meydanı’nda farklı ülkelerden gelen halk oyunları grupları sahne aldı. Türkiye-Gebze Down Sendromlular ve Engelliler Derneği’nin gösterisiyle başlayan programda Erhan Zaza anıldı. Türkiye-Kapadokya Kilim Dans Spor Kulübü, Bulgaristan Dance Group Zora, İtalya Evolution Dans Atölyesi, Meksika Ballet Folklorico de Occidente, Slovakya Folklore Ensemble Rozmarin, Türkiye-Kartal Turizm Folklor Derneği, Gürcistan Anos Dans Grubu, Makedonya United Colors Folklore Academy, Türkiye-BKRT Dans Studyo, KKTC-Gazimağusa Halk Dansları Derneği ve birçok topluluk sahne aldı.

FESTİVAL DÖRT GÜN SÜRECEK

Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival, 29 Ağustos – 1 Eylül 2025 tarihleri arasında devam edecek. Festival boyunca her akşam farklı ülkelerden halk dansları ekipleri Kartal Meydanı’nda sahne alacak.