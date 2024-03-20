4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü

Kırşehir'de 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen akaryakıt istasyonu sahibi Mahmut Coşar (57), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara- Kayseri kara yolunun 10'uncu kilometresinde 6 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Akaryakıt istasyonu sahibi Mahmut Coşar (57), evinin balkonunda dengesini kaybedip bahçeye düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, Coşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mahmut Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.