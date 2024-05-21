4'üncü kattan aracın üstüne düştü: 70 yaşındaki kadın ağır yaralı

Elazığ'da 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen 70 yaşındaki kadın ağır yaralandı.

Elazığ'da Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan N.Y. (70), balkonda dengesini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari aracın üstüne düştü.

AA'nın aktardığına göre, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.