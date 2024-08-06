Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

4'üncü kattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Denizli'de çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen sıva ustası yaşamını yitirdi. Olayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

Çalışma Yaşamı
  • 06.08.2024 17:15
  • Giriş: 06.08.2024 17:15
  • Güncelleme: 06.08.2024 17:18
Kaynak: DHA
4'üncü kattan düşen sıva ustası hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen sıva ustası Ramazan Soy, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Kumafşarı Mahallesi'nde yaşandı. Sıva ustası Ramazan Soy, çalıştığı inşaatın 4'üncü katında dengesini kaybedip beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Soy, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Soy'un cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BirGün'e Abone Ol