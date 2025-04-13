4'üncü Troas Sempozyumu Manfred Osman Korfmann anısına yapılacak

Çanakkale'deki Troya Müzesi, bölgenin zengin kültürel mirasının araştırılmasına ve paylaşılmasına katkı sunan Troas Sempozyumu'nun dördüncüsünü düzenleyecek.

Bu yılki sempozyum, Troya kazılarına yaptığı katkılarla dünya arkeoloji literatürüne adını yazdıran, bilim insanı Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann anısına gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Korfmann, uzun yıllar boyunca Troya Antik Kenti kazılarının başkanlığını yürüttü, yenilikçi yaklaşımlarıyla Troya'nın binlerce yıllık tarihine ışık tutulmasını sağladı.

Bu sayede Troya, yeniden dünya çapında tanınan bir arkeoloji merkezi haline geldi.

GÜNCEL KAZI SONUÇLARI DA SUNULACAK

'Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann IV. Troas Sempozyumu', 2-3 Eylül tarihlerinde Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

Sempozyumda, Troas bölgesindeki güncel arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarının sonuçları bilim insanları tarafından sunulacak, bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından ele alınacak.