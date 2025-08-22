4. Ürkmez Kültür ve Sanat Festivali başladı

Seferihisar Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ürkmez Kültür ve Sanat Festivali, 21 Ağustos’ta başladı. Açılışa Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, Seferihisar Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Ürkmez, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar, STK temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

24 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek olan festival, sergilerden konserlere, tiyatro gösterilerinden çocuk atölyelerine kadar geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festivalin açılışında konuşan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ürkmez’de uzun yıllardır sürdürülen kültür ve sanat çalışmalarının bu festivalle görünür hale geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Ürkmez bizim gözbebeğimiz. Burada yaptığımız her çalışma, bizim için ayrı bir değer taşıyor. Dört yıl önce başlattığımız bu festival sayesinde sanat üretimlerini daha görünür kıldık. Ürkmez’deki kurslarımıza her yıl 600’e yakın vatandaşımız katılıyor. 7 yaşından 80 yaşına kadar herkes aynı çatı altında buluşuyor, birlikte sanat üretiyor. Bu dayanışma ve üretim ruhu, Ürkmez’in en büyük zenginliği.”

Yetişkin, festivalin geleneksel hale geldiğini vurgulayarak, “24 Ağustos’a kadar tüm hemşehrilerimizi festivalimize davet ediyorum. Emeği geçen sanatçılarımıza, kursiyerlerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha nice festivallerde buluşmak dileğiyle keyifli bir festival geçirmenizi diliyorum” dedi.

Festival boyunca resim, seramik, çini ve el sanatları sergileri, tiyatro oyunları, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği konserleri sanatseverlerle buluşacak. Çocuklar içinse yüz boyama, kum boyama, parmak boyama, bileklik yapımı ve taş boyama gibi atölyeler düzenlenecek. Festival, 24 Ağustos Pazar günü Türk Sanat Müziği konseriyle sona erecek.