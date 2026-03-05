4 yaşındaki çocuğu istismar eden tarikatçı Ayhan Şengüler’in adı Meclis'te sansürlendi!

Kuran’a Hizmet Vakfı’nın yöneticisi Ayhan Şengüler’in, 4 yaşındaki kızı istismar ettiğine dair raporun mevcut olmasına karşın tutuklanmamasına yönelik Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soru önergesi verildi. Meclis kayıtlarında soru önergesinden Şengüler'in adı sansürlenerek kaydedilmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yıllarca 4 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği raporla sabit olan ve annenin ise şahsına yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu beyan ettiği Ayhan Şengüler'in ismi soru önergesinden silinip kayıtlara geçirilmedi.