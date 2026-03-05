Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

4 yaşındaki çocuğu istismar eden tarikatçı Ayhan Şengüler’in adı Meclis'te sansürlendi!

4 yaşındaki kızı ve kızın annesini senelerce istismar eden Kuran’a Hizmet Vakfı’nın yöneticisi Ayhan Şengüler’in adı Meclis kayıtlarında sansürlendi.

Güncel
  • 05.03.2026 00:11
  • Giriş: 05.03.2026 00:11
  • Güncelleme: 05.03.2026 00:24
Kaynak: Haber Merkezi
4 yaşındaki çocuğu istismar eden tarikatçı Ayhan Şengüler’in adı Meclis'te sansürlendi!

Kuran’a Hizmet Vakfı’nın yöneticisi Ayhan Şengüler’in, 4 yaşındaki kızı istismar ettiğine dair raporun mevcut olmasına karşın tutuklanmamasına yönelik Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soru önergesi verildi. Meclis kayıtlarında soru önergesinden Şengüler'in adı sansürlenerek kaydedilmedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yıllarca 4 yaşındaki kız çocuğunu istismar ettiği raporla sabit olan ve annenin ise şahsına yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu beyan ettiği Ayhan Şengüler'in ismi soru önergesinden silinip kayıtlara geçirilmedi.

Fatmanur Çelik ve kızı Hifa İkra için tören: Cenazeleri, kadınlar omuzladı
Kadınlar Fatma Nur Çelik ve kızının ölü bulunduğu Zeytinburnundan sordu
Kadınlar Fatma Nur Çelik ve kızının ölü bulunduğu Zeytinburnundan sordu
BirGün'e Abone Ol