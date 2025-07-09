4 yaşındaki Muhammed'in cenazesine depremden 29 ay sonra ulaşıldı

6 Şubat depremlerinde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nın enkazında kaybolan 4 yaşındaki Muhammed Emir Gültekin'in cenazesine 29 ay sonra ulaşıldı.

Teyzesi Nurşen Kısa, Emir'in başka bir çocukla karıştırılarak farklı bir mezarlığa gömüldüğünü, DNA testiyle kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda 56 kişi hayatını kaybetti. Nilüfer Apartmanı'nda Gültekin ailesi de enkaz altında kaldı. Baba Oğuz Gültekin, anne Safiye Gültekin ve ağabey Ege Gültekin yaşamını yitirdi. Ailenin 4 yaşındaki çocuğu Muhammed Emir Gültekin'e ise 29 aydır ulaşılamadı.

Muhammed Emir'in teyzesi Nurşen Kısa, yaptığı açıklamada, Emir'in aynı apartmandaki başka bir çocukla karıştırılarak farklı bir mezarlığa gömüldüğünü söyledi. Yapılan DNA testi sonucunda söz konusu çocuğun Emir olduğu tespit edildi. Emir'in cenazesinin anne ve babasının yanına defnedileceğini belirten Kısa, diğer çocuğun ise kimsesizler mezarlığından çıkarılarak geride kalan aile bireylerine teslim edileceğini ifade etti. Kısa, "29 ayın sonunda Emir'in mezarına ulaştık. Onu anne ve babasına emanet edeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat depremlerinin üzerinden 29 ay geçti. Resmi verilere göre en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremin ardından yakınlarının cenazesine ulaşamayan aileler, Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği (DEMAK) çatısı altında bir araya gelerek kayıpların araştırılmasını talep etti.

DEMAK Başkanı Selahattin Kaban, 6 Şubat depremlerinden bu yana 100'ün üzerinde kişinin hala kayıp olduğunu söyledi. Muhalefet partileri, kayıpların akıbetinin araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi sundu. Ancak önerge, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.