4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahsı jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da cinsel istismar suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemede C.C., isimli şahsın cinsel istismar suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Bunun üzerine şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.